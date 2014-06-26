路透调查：欧洲央行未来一年推出资产购买计划的机率升高至33%

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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* 欧洲央行未来12个月有33%机率推出量化宽松措施
* 略过半数分析师认为，欧洲央行不需要提高通胀率
路透6月25日 - 路透调查显示，欧洲央行推出资产购买计划的机率提高至33%，略过半数的分析师认为该行毋须推高通胀率。
欧洲央行总裁德拉吉本月宣布一系列措施以对抗通缩威胁，其中包括将存款利率下调至零以下，并提供更多长期贷款，以提升银行对企业的贷款规模。
这些举措的部分目的是抑制欧元升值，但欧元汇率自此即反弹至月初以来的高位附近，凸显欧洲央行的火力有限。
本周路透调查的53位欧洲央行观察家中有27位表示，目前该行可能已做得足够。但持不同意见中的许多受访者表示，有必要采取量化宽松措施，以对欧元和通胀产生持久影响。
欧洲央行是否会像美国联邦储备理事会(FED)、英国央行及日本央行一样，选择采取资产购买措施，目前仍是未知数。
最新路透调查显示，欧洲央行未来12个月采取全面资产购买措施的机率为33%，但一个月前类似调查显示的机率仅约为25%。
鉴于德拉吉明确表示利率不会进一步下调，而且可能在纪录低位保持一段时间，分析师一致预期欧洲央行在7月3日下次会议上将不会作出更多调整。
但等待美元兑欧元最终上涨，以及增加欧洲央行对商业银行的长期贷款，可能不足以使目前0.5%的通胀率回到2%上限。
“有针对性的长期再融资操作仅会对经济成长和通胀产生温和影响，”德意志银行首席欧洲分析师Mark Wall称。
“我们相信欧洲央行将加快脚步，以量化宽松形式购买民间资产，很可能是购买资产支持证券(ABS)。”
但主要问题在于欧洲没有合适的ABS市场可让欧洲央行买进，这一市场还需要发展。
欧元区5月通胀率降至0.5%，深陷欧洲央行所谓低于1%的危险区域，自去年10月以来情况就一直这样。
迄今欧洲央行决策者认为欧元区有较低风险陷入通缩。但希腊和葡萄牙已陷于通缩，西班牙物价则已停止上涨。
欧元走强防止通胀进一步上升，这令欧洲央行陷入非常困难的境地。强势欧元是外资购入欧元区资产的部分原因。
以下是分析师评论节选：
荷兰合作银行的ELWIN DE GROOT：
“我们认为2017年通胀率将逐步回升到略低于2%的欧洲央行既定目标，另外我们预期通胀率将在今年第四季上升。”
“由此我们认为没必要采取更多措施，但如果通胀没有在今年底前上升，那么欧洲央行可能仍将承受采取更多措施的巨大压力。”
CAPITAL ECONOMICS的JENNIFER MCKEOWN：
“提升经济及通胀率最好的办法可能是降低欧元汇率。鉴于可使用的量化宽松措施，购买政府公债很有机会实现这一目标。”
“对于依据证券市场计划(SMP)购买公债所释出的资金，当局6月决议停止冲销，这就意味着欧洲央行已然执行小规模的量化宽松措施。我们预计未来12个月更大规模购买公债的机率约为70%。”
LBBW的JENS-OLIVER NIKLASCH：
“欧洲央行做的已够多，我们预计不会出现通缩局面。如果我们预测错了，则欧洲央行可以买入公债。但推高通胀的每个措施，都有可能在欧元区核心国家形成经济泡沫。”(完)
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