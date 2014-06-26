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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 10:26 BJT

澳洲数据：截至5月的三个月职位空缺增加2.6%，为一年多高位

路透悉尼6月26日 - 澳洲截至5月的三个月总体职位空缺升至一年多高位，为连续第二个季度录得增幅，暗示劳动力需求反弹。

澳洲统计局周四公布的数据显示，经季节调整后，截至5月的三个月总体职位空缺增加2.6%，前季度为增长2.7%。

职位空缺为147,100个，较去年同期亦增长2.6%，为2013年初以来最高。

截至5月的三个月民间职位空缺较前季增长1.3%。公共部门反弹17.6%，但仍处于历史极低水平。公关部门就业受到联邦和地方政府减支的打击。

分析师认为，职位空缺走势是可靠的就业需求领先指标，表明就业市场出现拐点。空缺增多应有助于抵消一些月度就业广告招聘指标的疲态。(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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