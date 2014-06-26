澳洲数据：截至5月的三个月职位空缺增加2.6%，为一年多高位

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透悉尼6月26日 - 澳洲截至5月的三个月总体职位空缺升至一年多高位，为连续第二个季度录得增幅，暗示劳动力需求反弹。
澳洲统计局周四公布的数据显示，经季节调整后，截至5月的三个月总体职位空缺增加2.6%，前季度为增长2.7%。
职位空缺为147,100个，较去年同期亦增长2.6%，为2013年初以来最高。
截至5月的三个月民间职位空缺较前季增长1.3%。公共部门反弹17.6%，但仍处于历史极低水平。公关部门就业受到联邦和地方政府减支的打击。
分析师认为，职位空缺走势是可靠的就业需求领先指标，表明就业市场出现拐点。空缺增多应有助于抵消一些月度就业广告招聘指标的疲态。(完)
(编译 石冠兰 审校 李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G