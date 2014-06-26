《独家新闻》对冲基金Paulson已取得制药商艾尔建大量股权--消息

路透纽约6月25日 - 消息人士周三称，对冲基金Paulson & Co已经取得医药用品商艾尔建(Allergan) 超过600万股股份，并支持同业Valeant Pharmaceuticals Inc 并购艾尔建。艾尔建是肉毒杆菌素保妥适(Botox)的制造商。

根据汤森路透截至3月31日为止的股东数据，对冲基金Paulson & Co将位居艾尔建15个股东中的前十大股东。

Paulson新取得的股权部位可望给Valeant一臂之力，Valeant正试图获得至少25%股东同意以召开特别会议。

Valeant想召开特别会议来选出艾尔建董事会新成员，此举或能为其收购行动铺平道路。

艾尔建股价周三收高2.3%至169.07美元，Valeant股价收高4.5%至125.94美元。

艾尔建拒绝Valeant最新的530亿美元收购报价之后，Valeant已经直接向艾尔建股东提出收购，艾尔建股东每股可换来72美元现金及0.83股Valeant股票。

Valeant、艾尔建、Paulson对此均拒绝置评。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)