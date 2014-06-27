新债招标：台湾台电10年期无担债以1.98%定价，15年券不发行

路透台北6月27日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周五表示，本次无担保公司债标售10年券得标利率为1.98%，落于市场预估区间1.93-1.99%的上缘，发行金额55亿台币。

台电并指出，五年券得标利率为1.42%，发行金额为15亿。至于15年券则不予发行。台电本次公司债总共发行70亿台币，低于110亿台币的预期发行金额。

路透先前调查显示，五家承销商预估本次台电五年期得标利率约在1.40-1.45%附近；15年期得标利率在2.13-2.18%。

台电前次是在4月标售公司债，当时三年券得标利率为1.10%，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.75%与1.95%，总共发行168亿台币，高于120亿台币的预期发行金额。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评已表示，授予台湾电力股份有限公司（台电；twAAA／负向／twA-1+）的评等，将不会受到政府宣布核四厂停工决定的影响。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)