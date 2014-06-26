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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 10:48 BJT

金属期市：大连铁矿石期货跳涨3.5%，受中国经济前景好转的支撑

路透新加坡6月26日 - 中国大连铁矿石期货周四跳涨3.5%至近一个月高位，受到中国经济前景好转的支撑。

“部分地方政府开始实施一些微刺激措施来提振经济，我认为经济前景好转是价格大涨的原因，”上海一位交易员说。

0231 GMT，大连商品交易所9月铁矿石期货 上涨3%至每吨712元人民币(约合110美元)，稍早曾触及715元的盘中高位，创下5月28日以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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