金属期市：大连铁矿石期货跳涨3.5%，受中国经济前景好转的支撑

路透新加坡6月26日 - 中国大连铁矿石期货周四跳涨3.5%至近一个月高位，受到中国经济前景好转的支撑。

“部分地方政府开始实施一些微刺激措施来提振经济，我认为经济前景好转是价格大涨的原因，”上海一位交易员说。