《中国债券市场每日交易备忘》--6月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行至多80亿元人民币15年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值5.28% 财政部代理发行260亿元三年期地方债9:50-10:30招标 财政部代理发行261亿元五年期地方债9:50-10:30招标 南京银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9000% 招商银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501% 农业银行 5亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 无锡国联发展集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农行主承 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 内蒙古岱海发电3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 淮北矿业股份有限公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 天津滨海新塘建设发展13亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，民族证券主承 河北渤海投资集团10亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA)，新时代证券主承 南京汤山建设投资8亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，华龙证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 进出口银行67亿元两年期固息债140337，票面利率4.45% 上海崇明建设投资发展10亿元六年期固息债1480350，票面利率6.40% 扬州中小企业1.9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480355，票面利率8.48% 河北顺德投资集团18亿元七年期固息债1480363，票面利率6.80% 舟山市普陀区国资17亿元八年期固息债1480368，票面利率7.18% 财政部代发183亿元七年期固息地方债149103，票面利率4.10% 中国铝业公司50亿元一年期短融041458049，票面利率5.20% 中国西电集团公司5亿元一年期短融041464044，票面利率4.99% 新疆天业(集团)5亿元人民币一年期短融041455025，票面利率5.30% 新华联控股公司10亿元一年期短融041465005，票面利率6.50% 昊华能源 5亿元一年期短融041466016，票面利率5.24% 保利协鑫公司4亿元一年期短融041461040，票面利率6.05% 新疆城建 3亿元一年期短融041460063，票面利率6.40% 盛运股份 2亿元一年期短融041460062，票面利率7.50% 盐城市市政公用投资5亿元五年期中票101462018，票面利率6.76% 河南省许昌市0.6亿元三年期中小企业集优票据051402002，票面利率8.00% ============================================================================ 三、缴款： 天瑞集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480375，票面利率8.50% 孝感市高创投资8亿元七年期固息债1480369，票面利率7.43% 北京国有资产经营公司16亿元10年期固息债1480377，票面利率5.90% 光明食品集团20亿元六个月期超短期融资券 华油天然气股份有限公司3亿元一年期短融 江苏连云港发展集团8亿元一年期短融 四川省盐业总公司3亿元一年期短融 深赤湾A 4亿元一年期短融 邯郸市交建有限公司3亿元一年期短融 龙力生物 3.5亿元一年期短融 宁夏国资运营有限公司10亿元一年期短融 南玻A 7亿元一年期短融 新疆青松建材化工10亿元一年期短融 通州建总集团有限公司2.5亿元一年期短融 广西交通投资集团15亿元七年期中期票据 陕西省交建集团公司20亿元三年期中票 华油天然气股份有限公司5亿元两年期中票 四川省盐业总公司1亿元三年期中票 北京海淀玉渊潭农工商总公司10亿元三年期中票 宁夏国资运营有限公司10亿元三年期中票 大连国资投资公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 江苏省宿迁市0.9亿元三年期中小企业集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 江苏三房巷集团10亿元三年期中票1182186到期兑付，票面利率6.40% 郑州中小企业2亿元三年期集合票据1183009到期兑付，票面利率6.40% 04建行03浮 040705付息 07华夏01固 071301付息 07华夏01浮 071302付息 07武城投债 078028付息 11冀建投债01 1180124付息 11冀建投债02 1180125付息 12晋国电MTN1 1282216付息 12太仓水MTN1 1282217付息 12皖旅游MTN1 1282218付息 12科伦MTN1 1282219付息 12电科院MTN1 1282220付息 13招银租赁01 1322001付息 13招银租赁02 1322002付息 13湘投MTN001 101354003付息 13中南方MTN002 101354005付息 13中南方MTN003 101354006付息 13中南方MTN004 101354007付息 13佛山SMECNⅡ001 051302018付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取 向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。 --陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 周五公告称，周四已收到上海 市第一中级人民法院的民事裁定书，受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日公司的重整申请。 今日公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 边竞/康熙泽)