韩国个股：LG显示器考虑投资扩大塑料OLED产量，因应需求激增

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透首尔6月26日 - LG显示器 周四表示，公司考虑在可穿戴式装置和智能手机需求激升前，投资扩大生产塑料材质的有机电激发光显示器(OLED)。
“今年下半年我们将考虑是否要投资扩大额外(面板)生产线，”LG显示器在周三的记者会上转述社长韩相范(Han Sang-beom)的话称。
他并未提及公司将投资多少金额。
预计会有更多的行动装置采用塑料OLED显示器，部分是因为其重量较轻，且可以弯曲适用于新型的智能手机和智能手表。
LG显示器已经向LG电子 供应塑料OLED显示器，然该公司表示需要扩大产能以因应市场对新手机和可穿戴式装置日益增长的需求。
“(LG显示器)将可能根据行动装置重要规格的改变而追加投资，”韩亚大投证券分析师Nam Dae-jong表示。
消息人士上个月对路透表示，LG显示器是苹果 首款智能手表最初一批产量的独家面板供应商。LG显示器不愿对此事发表意见。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。