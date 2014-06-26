澳新汇市：新西兰元逼近2014年高点，澳元盘中持平

“多头肯定势头正旺，尤其是在美国未表明可能撤除一些刺激的情况下，”BNZ汇市策略师Raiko Shareef表示。

美国商务部周三公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，上月公布的修正值为下滑1.0%。

Shareef表示，技术面来看新西兰元看来将继续上行，首先将挑战年内迄今的高位0.8779美元，之后是2011年5月创下的纪录高位0.8842美元。近期支撑位在0.8723美元。

澳元兑美元 则持平在0.9408美元。周三涨0.4%。

交易员表示，市场在数次上攻2014年高位0.9461美元无功而返后，交投变得谨慎。

新西兰元兑日圆 触及七周高位89.23日圆，兑欧元和英镑则上涨0.3%。新西兰元贸易加权指数 因此大涨0.8%，来到浮动后高位81.49。(完)

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