澳新汇市：新西兰元逼近2014年高点，澳元盘中持平

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“多头肯定势头正旺，尤其是在美国未表明可能撤除一些刺激的情况下，”BNZ汇市策略师Raiko Shareef表示。
美国商务部周三公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，上月公布的修正值为下滑1.0%。
Shareef表示，技术面来看新西兰元看来将继续上行，首先将挑战年内迄今的高位0.8779美元，之后是2011年5月创下的纪录高位0.8842美元。近期支撑位在0.8723美元。
澳元兑美元 则持平在0.9408美元。周三涨0.4%。
交易员表示，市场在数次上攻2014年高位0.9461美元无功而返后，交投变得谨慎。
新西兰元兑日圆 触及七周高位89.23日圆，兑欧元和英镑则上涨0.3%。新西兰元贸易加权指数 因此大涨0.8%，来到浮动后高位81.49。(完)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。