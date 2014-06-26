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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 10:49 BJT

台湾股市：盘中上扬，鸿海获利预测亮丽推升股价

路透台北6月26日 - 台湾股市周四早盘上涨0.74%，鸿海 上日对获利作出乐观预测后，股价上扬。

本地时间10:07，台湾加权股价指数 上涨69.36点，至9,311.52点，大致跟随美股及其他亚股走势。台股上日收平，过去几周徘徊在2007年11月以来高位附近。

鸿海劲升1.97%。鸿海董事长郭台铭周三称，今年获利成长将不低于10%。

电子类指数 上涨1.05%。

半导体类指数 涨1.21%，金融保险类指数 涨0.15%。

面板股群创 及友达 亦大幅走高，分别劲升6.88%及4.74%。郭台铭在股东会上表示，面板业已经过了最低潮，即将进入成长。(完)
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