台湾股市：盘中上扬，鸿海获利预测亮丽推升股价

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透台北6月26日 - 台湾股市周四早盘上涨0.74%，鸿海 上日对获利作出乐观预测后，股价上扬。
本地时间10:07，台湾加权股价指数 上涨69.36点，至9,311.52点，大致跟随美股及其他亚股走势。台股上日收平，过去几周徘徊在2007年11月以来高位附近。
鸿海劲升1.97%。鸿海董事长郭台铭周三称，今年获利成长将不低于10%。
电子类指数 上涨1.05%。
半导体类指数 涨1.21%，金融保险类指数 涨0.15%。
面板股群创 及友达 亦大幅走高，分别劲升6.88%及4.74%。郭台铭在股东会上表示，面板业已经过了最低潮，即将进入成长。(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G