新债招标：中国进出口行三及五年债收益率均基本符合预期--业内人士

标题新闻：德国财政部称没有准备希腊的债务减免措施，希腊全面实施改革计划后再评估是否需减免
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路透上海6月26日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为4.5154%，基本符合此前4.52%的市场预测均值。
同时招标的五年期增发债，加权中标收益率为4.7106%，此前市场预测均值为4.72%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.5440%和4.7370%，对应投标倍数2.30倍和2.01倍。
今日招标的两期债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是其第35期 和第32期 的增发债。
具体条款如下：
39期 40期
(35期增发债) (32期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月1日 7月1日
起息日 6月10日 5月19日
发行期 6/26-7/1 6/26-7/1
上市日 7月7日 7月7日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 4.56% 5.00%
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
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