版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 11:19 BJT

新债招标：中国进出口行三及五年债收益率均基本符合预期--业内人士

路透上海6月26日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为4.5154%，基本符合此前4.52%的市场预测均值。

同时招标的五年期增发债，加权中标收益率为4.7106%，此前市场预测均值为4.72%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.5440%和4.7370%，对应投标倍数2.30倍和2.01倍。

今日招标的两期债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是其第35期 和第32期 的增发债。

具体条款如下：

39期 40期

(35期增发债) (32期增发债)

---------------------------------------------------

招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月1日 7月1日

起息日 6月10日 5月19日

发行期 6/26-7/1 6/26-7/1

上市日 7月7日 7月7日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

票面利率 4.56% 5.00%

-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐