新债招标：中国进出口行三及五年债收益率均基本符合预期--业内人士

同时招标的五年期增发债，加权中标收益率为4.7106%，此前市场预测均值为4.72%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.5440%和4.7370%，对应投标倍数2.30倍和2.01倍。

今日招标的两期债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是其第35期 和第32期 的增发债。