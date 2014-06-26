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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 11:13 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(7月1日)招标增发四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，3-10年品种分别为国开行今年第16、第9、第14和第15期增发债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、14、15及16期增发债

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发行上限 7/10年各50亿元；三年40亿元；五年60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：7月1日上午9:30-10:30

7/10年：7月1日上午9:30-11:10

招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 7月3日

起息日 3年：6月26日

5年：4月8日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月2日-7月3日

上市日 7月9日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、14、15和16期债历次发行情况如下：

五年 七年 10年 三年

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票面利率 5.44% 4.77% 4.90% 4.50%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.8557% -- --

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.8268% 4.9119% --

(加权)

6/24增发中标收益率 4.6958% 4.8345% -- --

(加权)

----------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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