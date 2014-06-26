中国新债：国开行下周二将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(7月1日)招标增发四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，3-10年品种分别为国开行今年第16、第9、第14和第15期增发债。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、14、15及16期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 7/10年各50亿元；三年40亿元；五年60亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：7月1日上午9:30-10:30
7/10年：7月1日上午9:30-11:10
招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 7月3日
起息日 3年：6月26日
5年：4月8日
7年：6月9日
10年：6月12日
分销期 7月2日-7月3日
上市日 7月9日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
第9、14、15和16期债历次发行情况如下：
五年 七年 10年 三年
------------------------------------------------------
票面利率 5.44% 4.77% 4.90% 4.50%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.8557% -- --
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.8268% 4.9119% --
(加权)
6/24增发中标收益率 4.6958% 4.8345% -- --
(加权)
----------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G