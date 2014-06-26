《分析师观点2》台湾央行维持利率不变，对物价看法或暗示第三季也不升息

路透台北6月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第12季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。

央行并进一步扩大对房地产的管控，在发布的新闻稿中称，将进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。

对于景气展望，央行称，全球景气仍具不确定性，经济和缓复苏中，国内通膨率略升，通膨展望尚在可控制范围。

**市场评论**

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

央行总裁对通膨、经济前景等的展望偏向鸽派。受美国意外大幅调降第一季GDP成长率影响，目前国际间对美国今年GDP成长率的预测，已从2.5-3%下修至1.5-2%，升息的时点也从明年上半年延缓至下半年，由于台湾提早美国升息的机率不高，因此预估也要到明年下半年才有升息的机会。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

台湾央行这次对物价及负利率的说法，其实就是在调整市场此前对可能升息的过度预期。因为之前负利率的议题也是央行提起，大家才有所联想，现在央行又说物价上涨还算和缓，以国际预测机构来说，台湾实质利率仍为正数，其实就跟美联储主席叶伦一样，在市场反应后去和缓预期。

我们认为，这样看起来，央行第三季升息的机会不大。但央行对物价及通膨的看法并不完全符合现况，因为油价不一定因为供给增加而价格走跌，因此在第四季的变数还是很大，央行应该还处在边走边看的阶段。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

--台币兑美元 收盘升5.9分，报29.992。

--指标10年期公债103/6殖利率 收跌2基点至1.60%。

--台股加权股价指数 收高0.85%至9,320.94点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾主计总处5月上修今年全年GDP年增率预估至2.98%，CPI年增率估为1.53%。

--世界银行6月初调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。 世界银行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于该行在1月时预估的3.2%。(完)