香港新股：利丰分拆利标品牌，下月9日以介绍形式上市

路透香港6月26日 - 由利丰 分拆出来的环球品牌及授权业务分支--利标品牌有限公司 将于7月9日以介绍形式在联交所主板挂牌，公司周四发布的上市文件显示，其去年的净利按年升3.1倍，达1.135亿美元。

利标的业务分为两大核心，分别为授权品牌及拥控品牌。公司拥有逾350个授权品牌的活跃特许授权、10个活跃的拥控品牌及超过100个管理品牌。2013年公司85%的营业额来自美国市场及约15%的营业额来自世界其他地区市场，当中约82%营业额来自授权品牌及约18%营业额来自拥控品牌。

该公司拥有包括美国皮革制品品牌Frye及美国手袋品牌Rosetti，并与Spyder及Juicy Couture等品牌订立长期全球授权协议。

截至去年12月底止年度，利标的净利润为1.135亿美元，较2012年的2,768万美元大增3.1倍，毛利率由2012年的27.3%升至去年的30.3%，因整体业务（尤其是受惠于Frye增长强劲及Spyder于2013年提供贡献的拥控品牌分部）的强劲表现，以及因2013年原材料成本有所下降及较少品牌终止经营而令销售成本增长放缓所致。

于今年4月底，利标的财务债务总额为7.8亿美元，比2013年末的6.24亿美元有所增加。公司表示，作为公司增长策略的一部分，目前拟保留未来收益作经营用途，无意于2014年派付股息。然而，在未来年度，公司可能会派付股息，但并无采纳一个固定派息比率。

利丰预期向合资格股东，以实物分派方式分派100%的利标品牌股份，每持有一股利丰股份可获取一份股份。