《全球主要央行动态》--6月26日

以下所列为上周四下午至本周四(6月19日-6月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦理事会(美联储/FED)主席叶伦希望美国的工资涨得更快一些，以提振消费者支出，并帮助工人恢复在上次衰退中下降的收入。不过她需要挡开其他决策者的反对，他们担心这可能导致通胀急剧上涨。

美联储批准四家银行推迟重新提交资本分配计划，给予这些银行更多时间解决资本计划的薄弱环节。这四家银行分别是花旗、汇控北美控股公司、RBS Citizens, Inc RBS.L 和Santander Holdings USA, Inc.。这些银行原定于6月26日提交计划，但现在延迟到2015年1月5日。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储拥有的工具，即便在资产负债表规模很大的情况下仍可以收紧货币政策。威廉姆斯还表示，虽然有迹象显示通胀从当前的低点上升，但 仍保持在“联储希望达到的范围之内。”

纽约联储总裁杜德利表示，美联储可以适当地等到2015年中期再升息，而不会面临通胀过度上升的风险。杜德利的讲话暗示，美联储并不急于在今年末结束购债后升息。杜德利的讲话通常反映了美联储占主导地位的观点。费城联储裁普洛瑟则表示，他“越加担心我们可能要在不远的将来调整沟通方式，具体地说，我认为声明中的前瞻性指引或许过于被动。”普洛瑟的言论反映了美联储中少部分官员的担心，即美联储可能耽搁太久后才会升息，这样通胀将呈螺旋式上升，以致最后失控。杜德利明确表示，他不认可这样的忧虑。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，大规模的资产购买计划是央行手中的一系列工具之一，但央行暂时还是关注于最新祭出的刺激举措。德拉吉称，欧元区复苏依然乏力、不均衡且脆弱，利率将在更长时间内守在低位。被问到欧洲央行会在什么情况下开始购买资产，以让银行拥有更多可供放贷的资金--即所谓的量化宽松时，德拉吉回答道，“如果中期通胀预期恶化的话。”

德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼警告欧洲央行不要购买证券化债券，称这样可能会让该央行变为欧洲坏账银行。“振兴证券化市场并非货币政策的首要任务，”魏德曼表示。“欧元体系不应成为一个帮助银行业卸下风险而将之转嫁给纳税人的欧洲坏账银行。”

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，低利率在当前一些国家的一些市场，诸如房地产等市场，引发了过热现象。冈斯坦西欧称，为支持全球经济温和复苏而处于纪录低位的利率，以及“很低的通胀率”，都促使投资者寻求较高收益，这可能引发金融失衡。

冈斯坦西欧另外称，久拖不决的低通胀问题将对欧元区造成损害，但这种情况发生的可能性不大。他重申，欧洲央行准备好采取措施避免发生这种情况，并称央行的应对手段将包括全面资产购买计划。

欧洲央行执委科尔表示，若当前的举措不奏效，那么可能会采取额外措施来提升欧元区通胀率，对此欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)没有分歧。

欧洲央行管委诺沃特尼称，央行本月推出的一系列政策举措已扶助限制欧元升势。他重申，欧洲央行未见短期通缩风险，但希望避免出现日本式长期低通胀、成长疲弱和债务水平急速攀升的局面。

**英国及瑞士**

对于外界揣测英国央行将于年底前升息，央行总裁卡尼发言略予降温，指称英国经济仍有许多闲置产能需加以消化。他同时也表示，金融市场低估了经济面还存有多少的不 确定性。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯指出，英国通胀率受抑将有助于决策者逐步升息。迈尔斯指出，“一旦重返正常水准，货币政策委员会设定的银行利率水平平均将比5%左右要低很多；约5%的水准符合2007年前的通胀目标。”

英国央行货币政策委员会委员威尔称，其认为近期没有上调利率的必要。威尔是MPC中立场最强硬的委员之一。

瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变，并称在欧洲央行最近放松政策之后，如果有必要，准备随时采取进一步行动。瑞士央行在声明中警告，复苏过程仍蕴含大量风险，这可能阻碍瑞士经济的成长。瑞士央行维持瑞郎Libor的目标区间在0-0.25%不变，符合分析师预期。瑞士央行还将2014年该国经济增长率预估维持在2.0%，当年通胀率预估则从零微幅上调到0.1%。央行将2015年和2016年通胀率预估分别下调到0.3%和0.9%。

瑞士央行总裁乔丹称，不排除将负利率作为货币政策工具的可能；在可预见的将来瑞朗汇价上限仍是重要的工具。乔丹表示目前还不是撤出扩张性货币政策的时候。

**中国**

中国央行发布年度区域金融运行报告称，中国经济结构性矛盾仍比较突出，金融领域潜在风险隐患值得关注，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为经济持续健 康发展创造稳定适宜的货币金融环境。

中国央行副行长刘士余称，当前中国部分领域或地区的金融风险比较突出，主要表现为部分企业债务率过高、产能严重过剩行业不良贷款上升、高收益理财产品兑付违约风险上升、金融业网络和信息安全存在隐患等。

中国人行研究局首席经济学家马骏表示，中国需要增强人民币汇率弹性，以应对资本流动可能上升。

中国人民银行金融稳定局局长宣昌能表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。

中国人民银行宣布，决定授权中国银行法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。

中国人民银行上海总部宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。黑田重申央行预估称日本经济在内需带动下正迈向温和复苏。但他说海外复苏助力之下的出口增长，才是实现日本央行乐观经济目标的关键因素。

黑田东彦表示，央行的刺激举措正在起到预期效果，日本经济正温和 复苏，物价形势“大幅改善”。他还称，4月上调消费税后通胀趋势没有改变。

日本央行理事门间一夫指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。门间一夫在文章中指出，可能的选项包括：当央行所持公债到期时，不将收益进行再投资，或者上调央行超额准备金利率等。

日本央行审议委员森本宜久表示，随着物价更加普遍地上涨，在本财年的下半年，日本消费者物价指数(CPI)将加快上升，体现出经济复苏。不过他也表示，日本出口“近期有些疲弱”和“缺乏动能”，主要是由于东亚市场需求低迷。

**其他央行**

加拿大财长奥利佛表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀问题并即将升息。他预计未来加拿大通胀率将维持在2%左右。奥利佛表示，需关注加拿大房屋市场。但他也指出，并不特别担心住房市场，消费通胀受控。奥利佛警告称，投资者在追求更高回报时，可能会对风险作出错误的判断。他还表示，决策层应该密切关注这一问题。

挪威央行一如预期维持利率不变，并称计划在2015年底前维持指标利率不变，而不是先前预估的在2015年夏季升息。

巴西央行宣布，外汇干预计划将至少延长到今年底，且内容不变。央行发表声明称，将从周一到周五在每日标售中提供价值2亿美元的外汇互换，与当前水平相同。

泰国央行总裁张旭州称，预计今年该国出口增幅稍低于4%，低于前次预估的增长4.5%。张旭州对记者表示，由于结构性问题，出口尚未受到全球经济复苏的全面提振。 (完)

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