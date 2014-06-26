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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 11:06 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因出口商月底结算需求以及资金流入韩股

路透首尔6月26日 - 韩元兑美元 周四早盘一度触及一周高位，受惠于出口商月底结算需求以及韩国股市资金流入。

不过，市场提防韩国外汇当局可能进场卖美元干预阻升韩元。

0237 GMT，韩元兑美元 上涨0.4%，报1,017.3。周三本地收盘价为1,021.0。韩元兑美元最高升值至1,017.1，是6月19日以来最强水准。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,017.3 1,021.0

日圆/韩元 10.0000/9.9931 10.0064

韩国公债期货 * 106.29 106.32

韩国综合股价指数 1,989.21 1,981.77

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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