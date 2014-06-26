韩国汇市：韩元上涨，因出口商月底结算需求以及资金流入韩股

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透首尔6月26日 - 韩元兑美元 周四早盘一度触及一周高位，受惠于出口商月底结算需求以及韩国股市资金流入。
不过，市场提防韩国外汇当局可能进场卖美元干预阻升韩元。
0237 GMT，韩元兑美元 上涨0.4%，报1,017.3。周三本地收盘价为1,021.0。韩元兑美元最高升值至1,017.1，是6月19日以来最强水准。
0237GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,017.3 1,021.0
日圆/韩元 10.0000/9.9931 10.0064
韩国公债期货 * 106.29 106.32
韩国综合股价指数 1,989.21 1,981.77
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G