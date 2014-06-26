韩国股市：早盘反弹，美联储按兵不动预期升温促使外资流入

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透首尔6月26日 - 韩国股市周四早盘反弹，因弱于预期的美国增长数据令市场益发预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在更长时期内维持利率不变，从而促使外资流入韩国市场。
综合股价指数(KOSPI) 在0237GMT时上升0.4%报1,989.21点，上日收跌0.6%。
“美国增长数据远未达到激发市场正面反应的程度，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。
外资在早盘中段买超310亿韩元的韩股，周三为卖超220亿韩元。
“投资者仍对疲弱的企业获利和外部风险提高警惕，因此本月底前似乎不太可能强劲上涨，”Lim补充道。(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G