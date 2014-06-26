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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 11:10 BJT

韩国股市：早盘反弹，美联储按兵不动预期升温促使外资流入

路透首尔6月26日 - 韩国股市周四早盘反弹，因弱于预期的美国增长数据令市场益发预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在更长时期内维持利率不变，从而促使外资流入韩国市场。

综合股价指数(KOSPI) 在0237GMT时上升0.4%报1,989.21点，上日收跌0.6%。

“美国增长数据远未达到激发市场正面反应的程度，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。

外资在早盘中段买超310亿韩元的韩股，周三为卖超220亿韩元。

“投资者仍对疲弱的企业获利和外部风险提高警惕，因此本月底前似乎不太可能强劲上涨，”Lim补充道。(完)
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