更新版 1-美国能源：商务部允许经过最低炼化的凝析油出口至海外

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
来自阿拉斯加州的民主党参议员Lisa Murkowski称，放宽凝析油出口是“迈出了合理的第一步，反映出了我们新的能源现状。”
Murkowski呼吁美国政府全面解除对原油出口的禁令。他是参议院能源委员会的共和党领袖。
一位参议院助手表示，将获许的出口数量有限，因为这属于“稳定”凝析油，即加工除去丁烷等轻质成分的原油，以便通过管道来运输。
尽管出口可能最早在8月开始，但目前尚不清楚，这些公司能获许出口多少凝析油。Pioneer执行长Scott Sheffield在3月曾表示，近期美国石油产量中包括每日约80万桶凝析油。
国会预计在11月4日选举前不会通过立法解除原油出口禁令，因为议员不想为可能推高美国油价来担责。
麻萨诸塞州民主党参议员Edward Markey则抨击出口许可的决定，称此举将美国置于向海外增加出口的“滑坡”，而与此同时中东正处在动乱之中，俄罗斯局势也高度紧张。
“实施禁令的是国会。也应该由国会来决定何时和怎样调整禁令，而不是由商务部不经公开讨论而私下裁决，”他表示。(完) (编译 许娜/洪曦/朱晓军；审校 王兴亚/石冠兰)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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