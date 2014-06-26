《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商证券 93 30 3 7/1招标 农业银行 AAA 7/2 7/3 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *齐鲁证券 44 10 3 7/1招标 建设银行 AA+ 7/2 7/3 (最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= *江苏国信资产 100 20 12 7/1簿记建档 兴业银行 AAA 7/2 7/3 管理集团 中国银行 ======================================================================================= *浙江中国 10 10 12 7/3-7/4簿记 工商银行 AA+ 7/7 7/8 小商品城集团 ======================================================================================= *厦门翔业 11 6 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/7 集团有限公司 工商银行 ======================================================================================= 无锡国联 20 10 12 6/27簿记建档 建设银行 AAA 6/30 7/1 发展(集团) 农业银行 ======================================================================================= 酒泉钢铁 55 55 12 6/27簿记建档 工商银行 AA+ 6/30 7/1 (集团) 农业银行 ======================================================================================= 内蒙古岱海 7.5 3.5 12 6/27簿记建档 浦发银行 AA 6/30 7/1 发电有限责任公司 ======================================================================================= 步步高 12 3 12 6/30簿记建档 中国银行 AA 6/30 7/1 ======================================================================================= 山西沁新能源 9 5 6 6/30簿记建档 浦发银行 AA- 6/30 7/1 集团股份 ======================================================================================= 本溪北营钢铁 30 15 12 7/1簿记建档 广发银行 AA 7/2 7/3 (集团) 民生银行 ======================================================================================= 亿利资源 20 10 12 7/1-7/2簿记 北京银行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 ======================================================================================= 浙江新澳实业 3 2 12 7/1簿记建档 中信银行 A+ 7/3 7/4 有限公司 ======================================================================================= 安徽供销商业 5 2.5 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/4 总公司 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *西宁经济技术 15 15 5 7/3簿记建档 招商银行 AA 7/7 7/8 开发区投资控股 国开行 ======================================================================================= *湖北洋丰 5 5 3 7/3簿记建档 工商银行 AA- 7/7 7/8 股份有限公司 民生银行 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 6/27簿记建档 平安银行 AA+ 6/30 7/1 股份有限公司 ======================================================================================= 黑龙江北大荒 50 15 3 6/27簿记建档 光大银行 AA+ 6/30 7/1 农垦集团 ======================================================================================= 广州电气装备 7.9 3.9 3 6/30簿记建档 浦发银行 AA 7/1 7/2 集团有限公司 农业银行 ======================================================================================= 中国中铁 100 30 5 7/1簿记建档 中金公司 AAA 7/3 7/4 (附每5年末发行人赎回权） 工商银行 ======================================================================================= 云南能源投资 9 5 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 集团有限公司 (附每5年末发行人赎回权） 招商银行 9 4 -- 7/1簿记建档 招商证券 AAA 7/2 7/3 (附每7年末发行人赎回权） 招商银行 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 7/2簿记建档 国开行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/2簿记建档 招商银行 AA 7/3 7/4 开发区投资控股 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 工商银行 ======================================================================================= 盐城东方投资 11 11 5 *推迟发行 浦发银行 AA -- -- 开发集团 ======================================================================================= 山东王晁 6 3 3 *取消发行 光大银行 AA- -- -- 煤电集团 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)