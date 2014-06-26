台湾汇市：台币收升至近半年高位，短线套利资金搭上出口商抛汇便车

* 台币交投放量且升值幅度扩大 * 受惠套利资金、出口商及外资同向操作 * 收盘价升破30元整数关卡 * 明日实质交易区间估在29.900-29.950 路透台北6月26日 - 台币兑美元 周四交投放量收高至近半年高位。国 际美元弱势拉抬风险胃纳，台币跟随主要亚币趋升，极短线操作的套利资金搭上出口商季底 的抛汇顺风车，外资也见汇入，三股力量同向使得台币升值幅度明显拉高。 此外，今日央行放手允许收盘价升破30元关卡，亦引起市场注意，将关注明后天台币人 升势是否获致稳固。今年以来央行收盘作价除1月2日升破30元外，其余交易日均拉低收盘价 至越过30元台币。 汇银人士指出，韩国韩元 今日涨0.47%收在日高，台币终场涨幅则约为0.2% ，已是近来罕见的明显涨势。交易员指出，弱势美元引来抢短套利资金，出口商虽不青睐台 币当前价位，也因季底需求无奈接受，加上台股表现亮丽吸引外资汇入，同向交投遭遇美元 买盘稀落的窘境。 然而午后进口商进场增多，美元实质需求缓和了台币升幅，台湾央行盘中干预动作暂时 不大。 〞明天更接近月底，有机会测一下29.900。〞一位外资银行交易员说。 台币盘中高位29.933为两个半月高点，前高在4月10日报29.910；收盘位29.992则是近 半年新高，前高在1月2日的29.979。 交易员指出，央行今日收盘价收破30元整数关卡，或许显示对输入性通膨的关切，如果 央行消极放手让台币适度升值，干预力道不大，加上出口商季底前预料仍有台币需求，预估 明日台币或有机会测试29.900的关卡。 交易员预估明日台币实质交投区间在29.900-29.950，今日主交易区间在29.933-29.964 ，上日交易区间主要在29.974-29.989。 台湾股市收高再创逾六年七个月收盘高位。外资及陆资在台股买超54.81亿台币，连续 四个交易日买超共计170.44亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，见寿险业在该市场抛售美元，这令一 个月期美元/台币换汇点折价扩大，一个月远汇报价 尾盘在29.900/29.910左 右，上日纽约盘收在29.915。 韩国韩元兑美元周四上涨，创七周来单日最大涨幅。美国国内生产总值(GDP)下修，显 示经济萎缩的程度较之前预期的严重，此消息打压美元。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、美国圣路易斯联储总裁布拉德 发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.992 30.051 29.933-30.050 30.050 9.08 8.02 元太外汇经纪公司 29.990 30.046 29.933-30.045 30.045 4.58 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.185/-0.165 (完)