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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 17:13 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收升短期料续横盘，跨月掉期点数高鼓励提前结汇

* 人民币收升，午盘涨幅扩大
    * 年中购汇需求释放仍不充分
    * 结汇偏多料与跨月掉期点数较高有关
    * 短期仍料在6.24元下方窄幅盘整

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月26日 - 中国人民币兑美元 周四随中间价方向收升，午盘时升幅
扩大。交易员反映年中购汇需求释放仍不充分，但政策引导下整体在6.24元下方的窄幅盘整
仍有可能持续。
    
    一股份行交易主管认为，今天午盘时结汇明显，可能与跨月掉期点数较高有关。部分参
与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市场上卖出美元，相当于以更
优价格提前结汇。
    
    “跨月掉期点太高，很难有人愿意做（美元）多头，所以市场空头居多。但这也就是昨
天和今天的效应，明天就不会有这个因素了。”他说。
    
    北京时间16:40，1周期美元兑人民币 成交于55.5个点子，较上日最后一笔
成交86个点子已经下行。
    
    一中资大行交易员说，近期市场还是会维持双向波动，客盘还是双边都有；短期内国际
资本流动也没有明显的方向，人民币汇率难以出现明显的单边走向。
    
    全球汇市方面，美元指数周四在一个月低点附近停滞不前，因之前公布的美国第一季经
济成长数据终值意外下修，提振了货币政策将保持宽松的预期。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
      在岸市场人民币兑美元            今日          上日     升贬
         即期成交价格                6.2251        6.2344    0.15%
               中间价                6.1538        6.1555    0.03%
         成交额                     175亿美元                  
                                                               
       日内相对于中间价最大波幅  -1.30% (上限±2    日高     日低
                                       %)                   
             日内波动幅度(pips)        97          6.2243   6.2340
         2014年来即期升贬值幅度      -2.75%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y        805                     
                         =CFXS>                             
                                                               
   离岸人民币市场,北京时间17:11       今日          上日       
          1年期NDF                  6.2400/30      6.2415      
                  CNH即期           6.2234/41      6.2271      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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