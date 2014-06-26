更新版 2-中国汇市：人民币收升短期料续横盘，跨月掉期点数高鼓励提前结汇

* 人民币收升，午盘涨幅扩大 * 年中购汇需求释放仍不充分 * 结汇偏多料与跨月掉期点数较高有关 * 短期仍料在6.24元下方窄幅盘整 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月26日 - 中国人民币兑美元 周四随中间价方向收升，午盘时升幅 扩大。交易员反映年中购汇需求释放仍不充分，但政策引导下整体在6.24元下方的窄幅盘整 仍有可能持续。 一股份行交易主管认为，今天午盘时结汇明显，可能与跨月掉期点数较高有关。部分参 与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市场上卖出美元，相当于以更 优价格提前结汇。 “跨月掉期点太高，很难有人愿意做（美元）多头，所以市场空头居多。但这也就是昨 天和今天的效应，明天就不会有这个因素了。”他说。 北京时间16:40，1周期美元兑人民币 成交于55.5个点子，较上日最后一笔 成交86个点子已经下行。 一中资大行交易员说，近期市场还是会维持双向波动，客盘还是双边都有；短期内国际 资本流动也没有明显的方向，人民币汇率难以出现明显的单边走向。 全球汇市方面，美元指数周四在一个月低点附近停滞不前，因之前公布的美国第一季经 济成长数据终值意外下修，提振了货币政策将保持宽松的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2251 6.2344 0.15% 中间价 6.1538 6.1555 0.03% 成交额 175亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.30% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 97 6.2243 6.2340 2014年来即期升贬值幅度 -2.75% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 805 =CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日 1年期NDF 6.2400/30 6.2415 CNH即期 6.2234/41 6.2271 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)