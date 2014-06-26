台湾债市：RP利率持稳，债券密集交割资金分布不均

路透台北6月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。今日有大笔金融债交割，市场资金多缺不一，不过已陆续有投信可做跨月RP。

交易员指出，虽然明日因有大额公债交割，且已有投信提前告知将有大额赎回，但毕竟季底仅剩两个交易日，RP利率再上扬的空间有限。

〞今天没怎么走钱，连小投信也可以跨(月)了。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，早上10点过后，有投信因申购款流入找券，资金情势似乎不若昨日紧张，不过对明日的变数不敢掉以轻心。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%比重增加，少数高见0.66%。

主要大型票券商月内公债附买回利率成交在0.40-0.52%；月内公司债附买回利率成交在0.48-0.57%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债交割。土地银行20亿台币金融债还本。