更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果符预期，正回购暂停未明显扰动市场

* 进出口行两期增发债结果均基本符合预期

* 投标倍数持稳在近期2倍附近水平

* 公开市场暂停正回购后，现券总体波动不大 (新增市场评论及更多内容)

路透上海6月26日 - 中国进出口银行周四增发的三及五年两期债，中标收益率基本符合预期。因央行公开市场暂停正回购操作对现券影响稍纵即逝，机构投标情绪未受大的影响，中规中矩的投标倍数也反映需求较为平稳。

业内人士稍早透露，进出口银行招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为4.5154%，五年期4.7106%；此前市场预测均值分别为4.52%和4.72%。

华南一券商交易员称，今日两期债表现平稳，主要因“有国开债(等)做比较，预期比较趋同。”

农发行周一招标增发了一、二、三年三期固息债，国开行周二发行了一、三、五及七年四期固息债。其中农发行三年品种增发收益率为4.5426%，国开行同期限固息债利率4.50%。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年最新收益率分别为4.5817%和4.8069%。

中国央行公开市场今日未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

北京一银行交易员并表示，在中国央行四个月以来首次暂停正回购后，现券收益率一度小跌后又回升，但总体变化不甚明显，因此新债发行也未受太大影响。

业内人士并透露，进出口行今日招标两期债边际中标收益率分别为4.5440%和4.7370%，对应投标倍数2.30倍和2.01倍。

上述两期的两期债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是其第35期 和第32期 的增发债。

具体条款如下：

39期 40期

(35期增发债) (32期增发债)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月1日 7月1日

起息日 6月10日 5月19日

发行期 6/26-7/1 6/26-7/1

上市日 7月7日 7月7日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

票面利率 4.56% 5.00%