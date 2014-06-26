更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果符预期，正回购暂停未明显扰动市场

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
* 进出口行两期增发债结果均基本符合预期
* 投标倍数持稳在近期2倍附近水平
* 公开市场暂停正回购后，现券总体波动不大 (新增市场评论及更多内容)
路透上海6月26日 - 中国进出口银行周四增发的三及五年两期债，中标收益率基本符合预期。因央行公开市场暂停正回购操作对现券影响稍纵即逝，机构投标情绪未受大的影响，中规中矩的投标倍数也反映需求较为平稳。
业内人士稍早透露，进出口银行招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为4.5154%，五年期4.7106%；此前市场预测均值分别为4.52%和4.72%。
华南一券商交易员称，今日两期债表现平稳，主要因“有国开债(等)做比较，预期比较趋同。”
农发行周一招标增发了一、二、三年三期固息债，国开行周二发行了一、三、五及七年四期固息债。其中农发行三年品种增发收益率为4.5426%，国开行同期限固息债利率4.50%。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年最新收益率分别为4.5817%和4.8069%。
中国央行公开市场今日未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。
北京一银行交易员并表示，在中国央行四个月以来首次暂停正回购后，现券收益率一度小跌后又回升，但总体变化不甚明显，因此新债发行也未受太大影响。
业内人士并透露，进出口行今日招标两期债边际中标收益率分别为4.5440%和4.7370%，对应投标倍数2.30倍和2.01倍。
上述两期的两期债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是其第35期 和第32期 的增发债。
具体条款如下：
39期 40期
(35期增发债) (32期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月1日 7月1日
起息日 6月10日 5月19日
发行期 6/26-7/1 6/26-7/1
上市日 7月7日 7月7日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 4.56% 5.00%
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G