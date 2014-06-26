（本文由国信证券宏观分析师钟正生提供，仅代表本人观点）

经过近三十年的发展演变，中国央行的再贷款职能趋于泛化。除了调节流动性以外，还包括：信贷政策支持，如支农支小再贷款；金融系统维稳，如对危机中的中小金融机构发放紧急贷款；专项政策性再贷款，如农发行粮棉油收购及最近向国开行贷款等。

历史上，再贷款在调控宏观经济和维护金融稳定等方面发挥了重要作用，但也存在着诸多局限性和副作用，从而限制了再贷款的扩张使用。事实上，在当前货币政策调控中，央行对再贷款的使用也有“权宜之计”的味道。也就是说，相比“水漫金山”式的货币宽松，央行只是更倾向于“指哪打哪”的再贷款（定向降准）而已。再贷款可能孳生道德风险和信用风险，央行对此想必是心知肚明的，这可能也是央行试图创设新的基础货币投放工具——抵押补充贷款（PSL）的初衷所在。

首先，历史上再贷款不良率高企，“有去无回”几成常态。央行再贷款一度被用于“救急”与“救火”，多向资不抵债的金融机构出资，旨在解决亏损或补充资本金，资金基本上是“有去无回”。再贷款获得者倾向于将其当作一种补贴或优惠政策，而非建立在信用基础上的信贷关系，还贷意愿本就不强，加之还贷能力欠缺，央行再贷款的回收率较低。

官方文件没有公布过不良再贷款总额，但根据2007年中国政法大学的一份统计，在央行2.85万亿再贷款资产中，不良再贷款应该有2.4万亿，不良率高达84%。

其次，再贷款存在“财政替代”效应，可能损害央行对冲操作能力。自从1994年承担政策性任务以来，央行通过粮棉油收购、支农支小等形式发放了大量再贷款，以至于有段时间再贷款充当起了“准财政补贴”角色。

一般来说，政策性资金短期内难以回收，这使得再贷款短期内不具备反向操作的空间。如1995年至1998年，外汇占款大量投放造成中国货币供应过快增长，央行亟需回收贷款紧缩银根，但对当时占基础货币20%的粮棉收购资金却束手无策。同样，2003年以后中国外汇占款增速攀升，支农再贷款也成为央行对冲操作的一个掣肘。

再次，再贷款既存在套利空间，也存在公平问题。由于资金流向很难监控，低成本的再贷款为相关金融机构带来了政策套利空间，相当于给这些金融机构送去了“大红包”，这自然会鼓励这些金融机构积极申请获得再贷款。从中国再贷款实践来看，央行资金注入在某种程度上缺乏前后一致的原则，“谁该救谁不该救”、“何时该救何时不该救”其实并不明确。

央行给效率低下、资不抵债的金融机构注资，不仅会造成不公平竞争与资源浪费，而且会阻碍金融机构退出机制的发展，衍生新一轮的道德风险问题。上一轮央行大规模介入国有商业银行不良资产处理，形成的大量坏账有可能危及央行的财务稳健性，损害货币政策的信誉。同时，不良资产货币化增加了金融机构的道德风险，变相鼓励其盲目扩张，追求高风险高收益。

最后，再贷款利率引导作用太弱，目前不适合用来确认或影响政策利率。从近年来再贷款利率和回购利率走势看，2008年以后再贷款利率低于同期限回购利率。而从2011年起，1年期再贷款利率也始终低于1年期银行间同业拆借加权利率。事实上，再贷款利率不仅缺乏对市场利率的引导能力，而且还可能被央行强制压低以满足各方融资需求。再贷款利率目前还难以成为央行正在试图构建的利率走廊的上限。

进一步地，作为最终政策利率的孵化器或过渡期，央行先期建立利率走廊也许是必需的。但中国建立利率走廊有两个必要条件：一是央行具有较强的流动性管理能力，即央行要有效监测并灵活调控货币市场的阴晴冷暖。二是央行具有较高的利率政策自主性，即央行需要为人民币汇率更多地松绑，才能从被美联储货币政策绑架的窠臼中挣脱出来。而这两个必要条件目前还是不太具备的，所以央行构建政策利率的过程不会一蹴而就。

由于存在上述诸多问题，对再贷款职能定位和机制建设的讨论一直存在。例如，央行在充当“最后借款人”时，介入的应该是清偿力有余而流动性不足的金融机构，并对其资金运用和经营状况进行信息披露，以提高再贷款发放的透明度。再例如，央行要主导建立有效的金融机构退出机制和多层次的金融救助机制，比如证券、保险、信托等稳定基金和存款保险制度（金融稳定基金的另一优势是，不会增加基础货币投放，从而不会增加流动性调控压力）。这相当于在“最后贷款人”之前构筑一道新防线，从而可以减少再贷款被动发放，避免其蜕变成弥补损失的“香饽饽”。

央行应该逐步完善合格抵押品框架，避免单纯的信用再贷款方式。我们在之前报告《PSL终极猜想：将贷款纳入合格抵押品框架》中，已经详细阐述了央行在构建合格抵押品框架上方面的努力，此处不在赘述。在政策性金融领域，通过财政出资提供公共产品与服务可能更有效率，也能缓解央行再贷款可能造成的金融政策和激励机制上的扭曲。例如支农支小等政策性再融资应该主要由财政承担，由央行代行则会影响货币政策的灵活性。