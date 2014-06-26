《外汇专栏》英国升息时间点模糊不清，但无损英镑多头行情

美国制药商艾伯维(AbbVie) 有意以460亿美元收购英国上市公司Shire plc 。 如果成功，并购案势必需要相当多的英镑。

相形之下，加拿大SNC-Lavalin Group Inc 以11.6亿英镑收购英国Kentz Corp 规模虽较小，但也会产生必要的英镑需求。

中国总理李克强英国访问之行的成果，也对英镑产生了实质性利多。

**伊斯兰债券**

英国发行2亿英镑伊斯兰债券的规模或许不算非常大，却是第一个发行伊斯兰债券的西方政府，这对潜在投资者而言是正面讯号。

英国首相卡梅伦一直致力于让伦敦成为伊斯兰融资中心。伦敦拥有许多富豪级的伊斯兰投资人。

另外，英国伊利莎白女王今年破天荒同意卡达尔的QIPCO 在皇家赛马会(Royal Ascot)成为商业合作伙伴，也相当引人注目。

这件赛马界大事看似与英镑汇价无关，但却成为在文化层面利好英镑的一个更宽泛的国际因素。