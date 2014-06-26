《外汇专栏》英国升息时间点模糊不清，但无损英镑多头行情

标题新闻：德国财政部称没有准备希腊的债务减免措施，希腊全面实施改革计划后再评估是否需减免
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美国制药商艾伯维(AbbVie) 有意以460亿美元收购英国上市公司Shire plc 。 如果成功，并购案势必需要相当多的英镑。
相形之下，加拿大SNC-Lavalin Group Inc 以11.6亿英镑收购英国Kentz Corp 规模虽较小，但也会产生必要的英镑需求。
中国总理李克强英国访问之行的成果，也对英镑产生了实质性利多。
**伊斯兰债券**
英国发行2亿英镑伊斯兰债券的规模或许不算非常大，却是第一个发行伊斯兰债券的西方政府，这对潜在投资者而言是正面讯号。
英国首相卡梅伦一直致力于让伦敦成为伊斯兰融资中心。伦敦拥有许多富豪级的伊斯兰投资人。
另外，英国伊利莎白女王今年破天荒同意卡达尔的QIPCO 在皇家赛马会(Royal Ascot)成为商业合作伙伴，也相当引人注目。
这件赛马界大事看似与英镑汇价无关，但却成为在文化层面利好英镑的一个更宽泛的国际因素。
似乎有很多人认为，英镑在近期大涨之后已是明显超买，而且可能已经到了该大幅修正的时候。英镑也许会脚步暂歇，但其强势已告终的看法并不成立。(完)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
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