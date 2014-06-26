《热点透视》美国GDP虽创五年来最大跌幅，但今昔相比走向截然不同

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 蔡美珍

路透纽约6月25日 - 对美国经济的进化而言，五年是一段很长的时间。美国经济分析局周三公布第一季国内生产总值(GDP)终值，环比年率为下滑2.9%，跌幅之大出人意料。这是2009年第一季以来最大跌幅。在2009年当时，经济产值、就业、投资、贸易及金融市场的方向都与现在不同。

GDP终值下修主要是由于净出口及医疗保健消费下滑。如果天气因素是贸易数据欠佳的祸首(实际上应是如此)，那么多数贸易数据将会反弹。在此同时，美国总统奥巴马的健保改革法案在1月1日生效，结果可能也证明了它的影响难以评估。原先估值是认为健保支出增加。

即使如此，经济产值这样的跌幅仍然很大，而且第一季GDP初值原本显示美国经济微幅成长，修正值时环比年率修正为下滑1.0%，终值变成急转直下。不过，现在已经今非昔比。

上一次美国经济产值出现堪比这次的低迷表现，是在经济衰退的最低潮，五年前，也就是2009年第一季GDP环比年率为衰退5.4%。但是当时GDP较上年同期衰退3.5%。而这次的GDP却是较上年同期成长1.5%。

其他条件也迥然不同。五年前，美国每个月减少将近80万个就业岗位。但现在则是每个月新增近20万个岗位。2009年年初时，最重要的固定投资项目对GDP的贡献度是负4.8个百分点；在今年第一季，则只有负0.25个百分点，而这几乎确定是因为大雪天气所致。另外，和当年相比，美股标准普尔指数现在涨了近200%。

尽管最近还有其他一些迟滞迹象，但这份GDP终值数据没吓到投资人。事实上，巴克莱的分析师还因此调高第二季GDP成长率预测，由3%上修到4%。显然，即使GDP跌幅和五年前相似，两者情况还是大有差异。(完)