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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 18:06 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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孝感市高创      8       7    6/20簿记建档      7.43%      AA    6/23-6/27    长江证券
投资         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天瑞集团       10      10    6/24簿记建档      8.50%      AA    6/25-6/27    华西证券
             (10年品种在第5和8年末附发行人上调票面利率及投资者回售选择权     国开证券
             ；个人财产担保)
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扬州瘦西湖     10       7    6/24簿记建档      6.80%      AA    6/25-6/27    宏源证券
旅游发展     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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睢宁县润企     12       7    6/24簿记建档      7.10%      AA    6/25-6/27    宏源证券
投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权担保)
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河南省济源市   10       7    6/24簿记建档      7.45%      AA    6/25-6/27    国开证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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遵义市汇川区   10       7    6/24簿记建档      7.85%      AA-   6/25-6/27    海通证券
城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；以国有土地使用权提供担保) 
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德州德达       18       7    6/25簿记建档      *6.48%     AA    6/26-7/2     中投证券
城市建投     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)                          
                                                 
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南宁绿港        5       7    6/26簿记建档    上限7.90%    AA    6/27-7/3     国海证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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晋江工业园区    8       7    6/26簿记建档    上限8.40%    AA    6/27-7/3     长江证券
开发建设     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津滨海新塘   13       7    6/27簿记建档    上限7.60%    AA    6/30-7/4     民族证券
建设发展     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北渤海       10       6    6/27簿记建档    上限8.50%    AA    6/30-7/4    新时代证券
投资集团     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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常州公共住房 至多11     7    7/1簿记建档     上限8.10%    AA     7/2-7/4     长城证券
建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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柳州产业投资    9       7     7/2簿记建档        --       AA     7/3-7/7     平安证券
有限公司     (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                              
                              
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南京汤山        8       7    6/27簿记建档    上限8.00%    AA    6/30-7/8     华龙证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保)
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赤峰元宝山区   10       7     7/2簿记建档        --       AA     7/3-7/9     国信证券
国资经营公司
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: 表示新增。(完) 

 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
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