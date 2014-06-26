《全球市场》亚股和较长期债券上扬，美GDP数据刺激投资者追逐高收益

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
假以时日收益率优势可望给美元提供一些支撑，但目前GDP数据带来的冲击使美元承压。
美元指数 最低跌至80.091，为5月22日以来最低水准；欧元/美元 反弹至1.3633。
英镑/美元 从一周低点1.6952攀升至1.6987；澳元/美元 从0.9354重返0.94上方。
另一支表现不错的商品货币是新西兰元，触及七周高位，距2014年高点咫尺之遥。新西兰元/美元 在24小时内就涨了整整0.01美元，最新报0.8764。
美元疲软帮助现货金 从周三低点每盎司1,310.36美元涨至1,316.60。
油市方面，美国原油走坚，此前报导称，美国官员已告知能源公司，如果经过最低炼化，他们可以出口各种超轻级别油品。这显然是放松了实施数十年之久的本国原油出口禁令。
美国原油 最新上涨0.09美元，报每桶106.59美元。但布兰特原油 跌0.19美元，报113.81美元。(完) (编译 许娜/洪曦/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/蔡美珍/于春红/郑茵)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G