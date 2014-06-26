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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 12:04 BJT

《全球市场》亚股和较长期债券上扬，美GDP数据刺激投资者追逐高收益

假以时日收益率优势可望给美元提供一些支撑，但目前GDP数据带来的冲击使美元承压。

美元指数 最低跌至80.091，为5月22日以来最低水准；欧元/美元 反弹至1.3633。

英镑/美元 从一周低点1.6952攀升至1.6987；澳元/美元 从0.9354重返0.94上方。

另一支表现不错的商品货币是新西兰元，触及七周高位，距2014年高点咫尺之遥。新西兰元/美元 在24小时内就涨了整整0.01美元，最新报0.8764。

美元疲软帮助现货金 从周三低点每盎司1,310.36美元涨至1,316.60。

油市方面，美国原油走坚，此前报导称，美国官员已告知能源公司，如果经过最低炼化，他们可以出口各种超轻级别油品。这显然是放松了实施数十年之久的本国原油出口禁令。

美国原油 最新上涨0.09美元，报每桶106.59美元。但布兰特原油 跌0.19美元，报113.81美元。(完) (编译 许娜/洪曦/徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/蔡美珍/于春红/郑茵)
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