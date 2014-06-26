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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 12:08 BJT

《汇市简讯》日企夏季奖金派发，刺激投资者的海外债券买需

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* 日本投资者上周购买1.4865万亿日圆的海外债券，此前两周买超将近2万亿。日本一周资本流动情况图表： link.reuters.com/qar68t

* 由于多数日本大企业在6月派发夏季奖金，出现散户投资买盘并不令人意外；以英镑、澳元和新西兰元计价的投资均受到追捧。

* 机构投资者也继续追逐收益，因受到安倍政府以及日本政府退休金投资基金(GPIF)改革计划的鼓舞，尽管商业银行对持有的海外债券仓位进行获利了结。

* 另一方面，外资仍然积极交易日本资产，有时立场会发生完全转变，特别是股市中许多投资者由于日经指数再度攀高而择机锁定获利。

* 尽管如此，安倍经济学看来正在发挥作用，且多数日本投资者继续押注股市上涨，日经指数若能突破12月30日所及高位16,320点，将重返2007年11月以来高位。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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