《汇市简讯》日企夏季奖金派发，刺激投资者的海外债券买需

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
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* 日本投资者上周购买1.4865万亿日圆的海外债券，此前两周买超将近2万亿。日本一周资本流动情况图表： link.reuters.com/qar68t
* 由于多数日本大企业在6月派发夏季奖金，出现散户投资买盘并不令人意外；以英镑、澳元和新西兰元计价的投资均受到追捧。
* 机构投资者也继续追逐收益，因受到安倍政府以及日本政府退休金投资基金(GPIF)改革计划的鼓舞，尽管商业银行对持有的海外债券仓位进行获利了结。
* 另一方面，外资仍然积极交易日本资产，有时立场会发生完全转变，特别是股市中许多投资者由于日经指数再度攀高而择机锁定获利。
* 尽管如此，安倍经济学看来正在发挥作用，且多数日本投资者继续押注股市上涨，日经指数若能突破12月30日所及高位16,320点，将重返2007年11月以来高位。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。