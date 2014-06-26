《汇市简讯》日企夏季奖金派发，刺激投资者的海外债券买需

* 日本投资者上周购买1.4865万亿日圆的海外债券，此前两周买超将近2万亿。日本一周资本流动情况图表： link.reuters.com/qar68t

* 由于多数日本大企业在6月派发夏季奖金，出现散户投资买盘并不令人意外；以英镑、澳元和新西兰元计价的投资均受到追捧。