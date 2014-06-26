中国货币市场：资金供给宽裕但结构失衡仍存，信用债质押融资不易

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透上海6月26日 - 中国银行间资金市场周四隔夜及七天期质押式回购加权利率 仍波幅有限，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。
市场人士并指出，央行公开市场今日暂停正回购操作，尽管到期投放的规模有限，但亦为资金面营造了宽松氛围，半年末流动性平稳的大局已定。
“资金和昨天没什么太大区别，利率还是有点虚高，21天以内的，”华东一银行交易员称。
她并谈到，市场上仍有不少押信用债的资金需求，而大行虽都在出跨月资金，但普遍不愿接受以信用债质押，这部分需求获满足的难度偏大，其较高的成交价又在一定程度阻碍了市场加权价回落，“就是结构性问题，一到月末都是这样，季末或半年末更严重一点。”
上海一银行交易员则谈到，有些仍有跨月资金需求且手中既有利率债又有信用债的机构，多首先尝试用信用债质押融入，尽量保留利率债在手中，以在月末资金需求迫切时备用。
上述华东的银行交易员并谈到，今日国库现金定存的中标利率明显偏低，即使考虑到缴存款准备金的因素，目前也存在着无风险套利的空间，这表明银行对中长期资金面预期较宽松。
财政部周四上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。
中国央行公开市场今日未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9822 2.9989 -1.67
七天 3.6306 3.5972 +3.34
14天 5.2343 5.1308 +10.35
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.4500 2.6200 +483.00
七天 5.0550 4.7000 +35.50
14天 4.8500 4.6300 +22.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0500 3.0300 +2.00
七天 3.6000 3.4700 +13.00
14天 5.2800 5.2000 +8.00
Shibor
其中:隔夜 2.9740 2.9950 -2.10
七天 3.5520 3.4640 +8.80
三个月 4.7478 4.7582 -1.04
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G