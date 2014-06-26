《MAGUIRE专栏》油菜籽大量涌入美国，交易商须当心扰乱大豆市场

对于中西部地区偏北及大平原北部的工厂，这个问题没那么严重，因为来自加拿大的铁路或卡车的进口货运更加便捷。

此外，他们靠近大片的油菜籽(芥花)产地，这意味着大多北部压榨厂都具备多种油籽压榨能力。根据供应或经济条件，可以从压榨大豆转为其他作物。

今年大豆肯定就是这种情况，所以人们普遍认为，很多北美压榨企业从油菜籽进口中获利。这些企业增加油菜籽加工，同时最大限度地减少大豆压榨。

如果实际情况如此，那么未来数月，该地区大豆需求相比国内其他地区更有可能下滑。

**大量丰收作物找到去处**

虽然压榨利润丰厚，为美国今年油籽进口提供需求，但加拿大、巴西等地区的丰收作物也充实了供应面。

去年，加拿大油菜籽产量为创纪录的1,800万公吨，将全球油菜籽产量首次推升至7,000万吨以上。巴西2013/14年度大豆产量也达历史新高8,750万吨，令全球总产量略低于3亿吨。

大丰收之后，两种作物的出口预估都被推高。但恶劣的天气条件，以及加拿大与美国北部之间关键铁路线严重拥堵，在2014年初拖慢了油菜籽运输进度。

因此，在今年头几个月里，南美大豆有机会在美国进口油籽中占据大头，而它们也的确在4月和5月实现了这一目标。

不过同期，自加拿大的油菜籽进口也在悄然回升，令1-4月油菜籽进口创下纪录高位。

美国大豆进口也在同期创下纪录，但油菜籽进口量实际更高。任何人想要理解未来的美国油籽市场，都应该给予油菜籽足够重视。

如欲浏览美国大豆及油菜籽进口图表，请点选：

link.reuters.com/tyj32w

如欲浏览美国1-4月大豆及油菜籽进口图表，请点选：

link.reuters.com/ryj32w(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 戴素萍/石冠兰)