中国债市动态：现券小幅震荡，公开市场正回购未现身一度激发部分买盘

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透上海6月26日 - 中国银行间市场周四现券小幅震荡；早间央行公开市场意外未进行任何操作，且现金定存利率创逾20个月新低，激发现券部分买盘，但此后进出口行新债招标利率基本符合预期，导致机构追涨动力不足，现券收益率又回稳。
"早上没有正回购，国库现金定存也很低，现券(收益率)一开始稍微下来了一点；"上海一商业银行交易员称。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。
此外，财政部上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。
上述交易员并指出，此后因进出口行新债招标结果基本符合市场预期，且一级半市场行情偏冷淡，导致多方追涨热情不足，现券收益率又收回此前跌幅。
“一级(收益率)下不去，二级也很难下的，多空还是僵持着。”他称。
进出口行早间招标的三及五年债收益率均基本符合预期，三及五年固息增发债加权中标收益率分别为4.5154%和4.7106%，市场预测均值各为4.52%和4.72%。
剩余期限约6.56年的固息国债140003 最新成交收益率为3.9250%，上日尾盘为3.9300%。
货币市场上，隔夜及七天期质押式回购加权利率 仍波幅有限，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.532元，较上日结算价涨0.046元，或0.05%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G