中国债市动态：现券小幅震荡，公开市场正回购未现身一度激发部分买盘

路透上海6月26日 - 中国银行间市场周四现券小幅震荡；早间央行公开市场意外未进行任何操作，且现金定存利率创逾20个月新低，激发现券部分买盘，但此后进出口行新债招标利率基本符合预期，导致机构追涨动力不足，现券收益率又回稳。

"早上没有正回购，国库现金定存也很低，现券(收益率)一开始稍微下来了一点；"上海一商业银行交易员称。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

此外，财政部上午招标的三个月国库现金定期存款，利率创下逾20个月来新低，也远低于同期限shibor水平。因此前定向降准，以及央行四个月来首次暂停正回购等多重利好，致半年末前资金面明显好于预期。

上述交易员并指出，此后因进出口行新债招标结果基本符合市场预期，且一级半市场行情偏冷淡，导致多方追涨热情不足，现券收益率又收回此前跌幅。

“一级(收益率)下不去，二级也很难下的，多空还是僵持着。”他称。

进出口行早间招标的三及五年债收益率均基本符合预期，三及五年固息增发债加权中标收益率分别为4.5154%和4.7106%，市场预测均值各为4.52%和4.72%。

剩余期限约6.56年的固息国债140003 最新成交收益率为3.9250%，上日尾盘为3.9300%。

货币市场上，隔夜及七天期质押式回购加权利率 仍波幅有限，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。