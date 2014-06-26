标题新闻：泰国5月出口同比下降2.14%，进口降低9.32%，贸易逆差8.1亿美元--政府数据

标题新闻：俄能源部长称与委内瑞拉油长讨论了油市，拟与沙特油长会晤，5月24日前将明确减产立场
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月28日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下两日高位每桶9.99 美元，在前一日跌至四周低点后稍稍反弹。 不过美国炼厂已经结束维护季，预期对墨西哥和南美的大量出口将有 助于缓解油品库存高企的问题。 新加坡现货交易仍然活跃，总共成交八笔。五笔是汽油，三笔是石脑 油。 伊藤忠卖出了全部三艘石脑油船货，托克买入了其中的两艘。 这将伊藤忠自4月6日以来在现货市场上的总交易量提升到30艘。 自4月7日以来托克则进行了45笔交易。 4月3日以来有大约62笔石脑油交易，比今年前三个月的总和还多。 石脑油裂解价差连跌第三日，降至五周低点每吨72.30美元。 印度的Reliance本周已出售了另一艘5.5万吨的石脑油，这次是5月21 -23日从Sikka装船，价格为每吨较中东离岸价(FOB)报价升水16-17美元。 买家的身份不能立即获知。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)