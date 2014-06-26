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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 12:28 BJT

中国货币市场：南京银行今年同业存单额度100亿元，鄞州银行30亿元

路透上海6月26日 - 中国南京银行 和宁波鄞州农村合作银行日前发布同业存单发行计划，发行额度分别为100亿元和30亿元人民币。至此，已披露年度计划的21家银行，2014年存单发行总规模达1.213万亿元。

南京银行和鄞州银行的主体信用评级分别为AA+和AA-。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

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合计 12,130

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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