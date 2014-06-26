版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 12:51 BJT

路透基点：唐山钢铁邀请银行参与15亿美元融资案--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，唐山钢铁集团正邀请银行参加该公司15亿美元的融资案。

银行业者被要求承贷1.5亿美元，并承诺贷款1亿美元。

消息人士称，预计将在9月组建银团。贷款价格大约在300多个基点。

在六个月之前，该公司曾借入一笔结构相近的8亿美元贷款。

一如稍早报导，新贷款案料为两年期。

消息人士称，资金将用于支持出口预付款及原有贷款的再融资。

一名消息人士表示，德高(Duferco)主导相关协商，既有的贷款银行已受邀角逐主办新贷款。

唐钢在2013年12月签署一笔8亿美元24个月期结构性钢铁产品贸易预付款贷款，由德意志银行牵头。另外有10家国际银行加入。

这笔8亿美元预付款融资贷款，帮助唐钢向德高亚洲有限公司及德高股份公司出口钢品。

这是唐钢在18个月期间连续第三笔与德高有关的出口预付款融资。

据公司网站，唐山钢铁是国有企业河北钢铁集团的子公司，2012年营收为6.25亿元人民币(1.03亿美元)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐