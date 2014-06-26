路透基点：唐山钢铁邀请银行参与15亿美元融资案--TRLPC

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，唐山钢铁集团正邀请银行参加该公司15亿美元的融资案。
银行业者被要求承贷1.5亿美元，并承诺贷款1亿美元。
消息人士称，预计将在9月组建银团。贷款价格大约在300多个基点。
在六个月之前，该公司曾借入一笔结构相近的8亿美元贷款。
一如稍早报导，新贷款案料为两年期。
消息人士称，资金将用于支持出口预付款及原有贷款的再融资。
一名消息人士表示，德高(Duferco)主导相关协商，既有的贷款银行已受邀角逐主办新贷款。
唐钢在2013年12月签署一笔8亿美元24个月期结构性钢铁产品贸易预付款贷款，由德意志银行牵头。另外有10家国际银行加入。
这笔8亿美元预付款融资贷款，帮助唐钢向德高亚洲有限公司及德高股份公司出口钢品。
这是唐钢在18个月期间连续第三笔与德高有关的出口预付款融资。
据公司网站，唐山钢铁是国有企业河北钢铁集团的子公司，2012年营收为6.25亿元人民币(1.03亿美元)。(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G