中国债市：上清所拟IRS集中清算保证金新增抵押品缴纳，会员分层扩至现券

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透上海6月26日 - 上海清算所总经理谢众周四表示，为降低机构对IRS集中清算保证金的成本顾虑，接下来将研究推出抵押品如高等级信用债取代现金的保证金制度；另外IRS集中清算的会员分层机制，也将适时逐步扩大到现券。
谢众是在上海清算所举行的新闻通气会上作出上述表示的。在IRS自行清算和集中清算并轨运行近半年后，下周二（7月1日）起，金融机构之间新达成的相关人民币利率互换交易均将采用集中清算。
“初始来看，集中清算的保证金制度对交易成本有影响，但总体来看影响不大，且规模越大影响越小。”谢众认为。
清算所人士并表示，考虑资金占用，保证金制度确实有可能增加成本，但从资本释放角度而言，集中清算制度比双边授信制度，风险资本消耗要低很多，总体而言，对银行一般是有利的。
按照央行此前的规定，对由上海清算所集中清算的人民币利率互换交易，按照合格中央对手方标准计算相应的风险加权资产。
据了解，这里合格中央对手方的风险资产计提比例一般只有2%，显着低于AAA级对手方一般20%，甚至更高的计提比例。
且即使有交易成本，初期清算所也在推广费用优惠措施，清算所周二就公告过，将延长业务收费优惠期限，即2014年7月1日至2014年12月31日，所有人民币利率互换集中清算业务清算费、清算退出费和提前终止费将继续减半收取。
另外，目前保证金缴纳采用的是现金，接下来清算所也会研究推出采用抵押品缴纳保证金的做法，将来托管在清算所的高等级信用债都可以现券冲抵保证金。
值得注意的是，IRS集中清算目前采用了会员分层的机制，5家银行和35家机构首批获得了综合会员和普通会员资格，非清算会员只能通过综合清算会员代理参加集中清算，清算所介绍，目前除个别的境外金融机构，受母国监管政策影响，无法参与集中清算业务外，绝大多数外资机构均可以顺利直接或者间接的参与。
且会员分层的设置，这相当于将一部分风险缓释和做市商功能集中到了综合会员，综合会员再对接中央对手方，层层转嫁降低了整个市场的系统性风险，清算所也在考虑将这种会员分层设置，扩大到现券层面，但具体时间还未知。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G