中国债市：上清所拟IRS集中清算保证金新增抵押品缴纳，会员分层扩至现券

路透上海6月26日 - 上海清算所总经理谢众周四表示，为降低机构对IRS集中清算保证金的成本顾虑，接下来将研究推出抵押品如高等级信用债取代现金的保证金制度；另外IRS集中清算的会员分层机制，也将适时逐步扩大到现券。

谢众是在上海清算所举行的新闻通气会上作出上述表示的。在IRS自行清算和集中清算并轨运行近半年后，下周二（7月1日）起，金融机构之间新达成的相关人民币利率互换交易均将采用集中清算。

“初始来看，集中清算的保证金制度对交易成本有影响，但总体来看影响不大，且规模越大影响越小。”谢众认为。

清算所人士并表示，考虑资金占用，保证金制度确实有可能增加成本，但从资本释放角度而言，集中清算制度比双边授信制度，风险资本消耗要低很多，总体而言，对银行一般是有利的。

按照央行此前的规定，对由上海清算所集中清算的人民币利率互换交易，按照合格中央对手方标准计算相应的风险加权资产。

据了解，这里合格中央对手方的风险资产计提比例一般只有2%，显着低于AAA级对手方一般20%，甚至更高的计提比例。

且即使有交易成本，初期清算所也在推广费用优惠措施，清算所周二就公告过，将延长业务收费优惠期限，即2014年7月1日至2014年12月31日，所有人民币利率互换集中清算业务清算费、清算退出费和提前终止费将继续减半收取。

另外，目前保证金缴纳采用的是现金，接下来清算所也会研究推出采用抵押品缴纳保证金的做法，将来托管在清算所的高等级信用债都可以现券冲抵保证金。

值得注意的是，IRS集中清算目前采用了会员分层的机制，5家银行和35家机构首批获得了综合会员和普通会员资格，非清算会员只能通过综合清算会员代理参加集中清算，清算所介绍，目前除个别的境外金融机构，受母国监管政策影响，无法参与集中清算业务外，绝大多数外资机构均可以顺利直接或者间接的参与。