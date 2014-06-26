《全球汇市》美国GDP数据下修后美元走势萎靡，但料是暂时现象

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
在欧洲，英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。
欧盟峰会自周四召开，晚间将讨论欧盟长期政策的议程，周五将决定欧盟执委会主席人选。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3632 1.3629 +0.02 -0.82 1.3745
美元/日圆 101.76 101.86 -0.10 -3.36 105.30
欧元/日圆 138.72 138.82 -0.07 -4.15 144.73
美元/瑞郎 0.8925 0.8928 -0.03 -0.03 0.8928
英镑/美元 1.6987 1.6983 +0.02 +2.60 1.6556
美元/加元 1.0715 1.0715 +0.00 +0.89 1.0620
澳元/美元 0.9401 0.9403 -0.02 +5.48 0.8913
新西兰元/美元 0.8759 0.8739 +0.23 +6.74 0.8206
澳元/日圆 95.660 95.780 -0.13 +1.93 93.850
新西兰元/日圆 89.130 89.020 +0.12 +3.15 86.410
英镑/日圆 172.86 172.99 -0.08 -0.84 174.33
澳元/新西兰元 1.0727 1.0759 -0.30 -1.12 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/朱晓军/张涛/洪曦/郑茵/许娜/王冠中/李婷仪)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。