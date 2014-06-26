版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 13:06 BJT

《全球汇市》美国GDP数据下修后美元走势萎靡，但料是暂时现象

在欧洲，英国央行料将宣布严峻举措以抑制快速上涨的房价。英国央行总裁卡尼曾警告，房市是金融稳定最大的国内风险。

欧盟峰会自周四召开，晚间将讨论欧盟长期政策的议程，周五将决定欧盟执委会主席人选。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3632 1.3629 +0.02 -0.82 1.3745

美元/日圆 101.76 101.86 -0.10 -3.36 105.30

欧元/日圆 138.72 138.82 -0.07 -4.15 144.73

美元/瑞郎 0.8925 0.8928 -0.03 -0.03 0.8928

英镑/美元 1.6987 1.6983 +0.02 +2.60 1.6556

美元/加元 1.0715 1.0715 +0.00 +0.89 1.0620

澳元/美元 0.9401 0.9403 -0.02 +5.48 0.8913

新西兰元/美元 0.8759 0.8739 +0.23 +6.74 0.8206

澳元/日圆 95.660 95.780 -0.13 +1.93 93.850

新西兰元/日圆 89.130 89.020 +0.12 +3.15 86.410

英镑/日圆 172.86 172.99 -0.08 -0.84 174.33

澳元/新西兰元 1.0727 1.0759 -0.30 -1.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/朱晓军/张涛/洪曦/郑茵/许娜/王冠中/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐