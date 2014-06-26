路透基点：澳洲三家银行将为宝钢收购Aquila提供6亿澳元贷款--TRLPC

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士表示，澳洲三家银行预计将为中国国营宝钢集团提供6亿澳元(5.65亿美元)一年期过桥贷款，支援宝钢收购澳洲Aquila Resources。
这三家银行为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、澳洲联邦银行(CBA)以及西太平洋银行(Westpac)。
在此同时，中国银行亦提供保证函，与该笔贷款规模相同。
据路透报导，Aquila告知股东将接受以宝钢资源为首的竞购方所提出的收购条件，该报价对Aquila的估值为13亿美元；Aquila此举颇令人意外，因公司此前拒绝一项更高的出价。
宝钢资源和Aurizon联手提出以每股3.40澳元收购宝钢资源尚未持有的Aquila股份，收购价达10亿美元。
Aquila说，该公司执行董事长兼共同创始人Tony Poli计划接受此报价。Poli拥有29%股份，被视为宝钢资源和Aurizon本项并购案的最大阻碍。
“仍有可能浮现一个条件更优厚的提议，”Aquila说，该公司并建议股东在本项报价有效期限7月11日之前，不要仓促采取行动。
该公司拒绝了新股东--矿业承包商Mineral Resources 的更高报价，后者的报价对该公司估值为15.4亿澳元。Aquila和Mineral Resources称已经结束谈判。
根据收购提议，宝钢将收购Aquila最多65%股权，其余由Aurizon持有。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。