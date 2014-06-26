路透基点：澳洲三家银行将为宝钢收购Aquila提供6亿澳元贷款--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士表示，澳洲三家银行预计将为中国国营宝钢集团提供6亿澳元(5.65亿美元)一年期过桥贷款，支援宝钢收购澳洲Aquila Resources。

这三家银行为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、澳洲联邦银行(CBA)以及西太平洋银行(Westpac)。

在此同时，中国银行亦提供保证函，与该笔贷款规模相同。

据路透报导，Aquila告知股东将接受以宝钢资源为首的竞购方所提出的收购条件，该报价对Aquila的估值为13亿美元；Aquila此举颇令人意外，因公司此前拒绝一项更高的出价。

宝钢资源和Aurizon联手提出以每股3.40澳元收购宝钢资源尚未持有的Aquila股份，收购价达10亿美元。

Aquila说，该公司执行董事长兼共同创始人Tony Poli计划接受此报价。Poli拥有29%股份，被视为宝钢资源和Aurizon本项并购案的最大阻碍。

“仍有可能浮现一个条件更优厚的提议，”Aquila说，该公司并建议股东在本项报价有效期限7月11日之前，不要仓促采取行动。

该公司拒绝了新股东--矿业承包商Mineral Resources 的更高报价，后者的报价对该公司估值为15.4亿澳元。Aquila和Mineral Resources称已经结束谈判。

根据收购提议，宝钢将收购Aquila最多65%股权，其余由Aurizon持有。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)