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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 13:07 BJT

香港股市：早盘上涨，受美联储推迟升息的预期支撑

路透香港6月26日 - 香港股市周四重获动能，投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步推迟升息，因美国第一季国内生产总值(GDP)意外疲软。

截止午盘，恒生指数 升0.9%至23,079.27点；恒生国企指数 上涨1%。

澳门博彩股领涨，延续反弹走势，此前该板块经历了监管限制引发的数月卖压。

永利澳门 、金沙中国 和银河娱乐 分别攀升5.2%、4.2%和3.8%。

两大油企对恒生国企指数提振最大，受助于伊拉克局势带动的油价上涨，而即将进行的吸引更多民间资金进入油气领域的改革计划也有助益。

中石油 和中石化 分别上扬1.9%和1.8%。

华润水泥 跳涨4.1%。

六福集团 上扬2.9%。(完)
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