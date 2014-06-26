香港股市：早盘上涨，受美联储推迟升息的预期支撑

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透香港6月26日 - 香港股市周四重获动能，投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步推迟升息，因美国第一季国内生产总值(GDP)意外疲软。
截止午盘，恒生指数 升0.9%至23,079.27点；恒生国企指数 上涨1%。
澳门博彩股领涨，延续反弹走势，此前该板块经历了监管限制引发的数月卖压。
永利澳门 、金沙中国 和银河娱乐 分别攀升5.2%、4.2%和3.8%。
两大油企对恒生国企指数提振最大，受助于伊拉克局势带动的油价上涨，而即将进行的吸引更多民间资金进入油气领域的改革计划也有助益。
中石油 和中石化 分别上扬1.9%和1.8%。
华润水泥 跳涨4.1%。
六福集团 上扬2.9%。(完)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选