《国际主要央行公开市场操作一览》--6月26日

路透上海6月26日 - 美联储(FED)在6月18日的政策声明中将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期；从7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/25 买入公债 25.13 08/15/2036 - 05/15/2044

6/24 买入公债 10.22 02/15/2036 - 05/15/2044

6/23 买入公债 18.74 03/31/2018 - 05/31/2021

6/19 买入公债 25.13 08/15/2021 - 05/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/25 隔夜逆回购 -1,196.73 0.05%

6/24 隔夜逆回购 -1,072.44 0.05%

6/23 隔夜逆回购 -1,203.33 0.05%

6/20 三天逆回购 -1,096.56 0.05%

6/19 隔夜逆回购 -959.38 0.05%

在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--纽约联储总裁杜德利表示，美联储可以适当地等到2015年中期再升息，而不会面临通胀过度上升的风险。杜德利的讲话暗示，美联储并不急于在今年末结束购债后升息。杜德利的讲话通常反映了美联储占主导地位的观点。费城联储裁普洛瑟则表示，他“越加担心我们可能要在不远的将来调整沟通方式，具体地说，我认为声明中的前瞻性指引或许过于被动。”普洛瑟的言论反映了美联储中少部分官员的担心，即美联储可能耽搁太久后才会升息，这样通胀将呈螺旋式上升，以致最后失控。杜德利明确表示，他不认可这样的忧虑。

--美联储批准四家银行推迟重新提交资本分配计划，给予这些银行更多时间解决资本计划的薄弱环节。这四家银行分别是花旗、汇控北美控股公司、RBS Citizens, Inc RBS.L 和Santander Holdings USA, Inc.。这些银行原定于6月26日提交计划，但现在延迟到2015年1月5日。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/24 七天期反向交易 1,150.41 0.15%(固定利率)

6/25 91天期反向交易 1,038.58 --

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，大规模的资产购买计划是央行手中的一系列工具之一，但央行暂时还是关注于最新祭出的刺激举措。德拉吉称，欧元区复苏依然乏力、不均衡且脆弱，利率将在更长时间内守在低位。被问到欧洲央行会在什么情况下开始购买资产，以让银行拥有更多可供放贷的资金--即所谓的量化宽松时，德拉吉回答道，“如果中期通胀预期恶化的话。”

--德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼警告欧洲央行不要购买证券化债券，称这样可能会让该央行变为欧洲坏账银行。“振兴证券化市场并非货币政策的首要任务，”魏德曼表示。“欧元体系不应成为一个帮助银行业卸下风险而将之转嫁给纳税人的欧洲坏账银行。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 153,490

上周三 140,440

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当期变化 +13,050

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。黑田重申央行预估称日本经济在内需带动下正迈向温和复苏。但他说海外复苏助力之下的出口增长，才是实现日本央行乐观经济目标的关键因素。

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行的刺激举措正在起到预期效果，日本经济正温和 复苏，物价形势“大幅改善”。他还称，4月上调消费税后通胀趋势没有改变。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行3,462.8亿台币存单。与当日存单到期金额3,470.8亿相较，存单发行余额减8亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,828.7亿台币存单。与当日存单到期金额1,828.65亿相较，存单发行余额增0.05亿台币。