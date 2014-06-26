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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:07 BJT

台湾股市：随亚股再创逾六年七个月高位，外资为摩台结算做价

路透台北6月26日 - 台湾股市周四收高，再创逾六年七个月收盘高位。分析师指因美国第一季经济成长数据疲弱带动亚洲股市走扬，再加上外资为明日摩台指结算做价所致。

台湾加权股价指数 收高0.85%或78.78点，至9,320.94点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为969.59亿台币，上交易日修正后为873.13亿。

〞外资对台股操作积极，尾盘作价以日高做收，明日可望以高档结算。〞兆丰投顾一不愿具名分析师称。

不过他也提醒，摩台指结算过后，时序将迈入7月，根据历史经验，外资通常有〞放暑假〞习惯，短线大盘能否再创新高，还有待观察外资是否有进一步汇入的动作。

亚洲股市周四震荡上扬，因美国经济成长乏力似乎进一步推迟了升息日期，从而促使投资者买进风险较高资产，不顾一切地追逐收益。本地时间13:58时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.86%。(完)
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