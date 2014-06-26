台湾股市：随亚股再创逾六年七个月高位，外资为摩台结算做价

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透台北6月26日 - 台湾股市周四收高，再创逾六年七个月收盘高位。分析师指因美国第一季经济成长数据疲弱带动亚洲股市走扬，再加上外资为明日摩台指结算做价所致。
台湾加权股价指数 收高0.85%或78.78点，至9,320.94点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为969.59亿台币，上交易日修正后为873.13亿。
〞外资对台股操作积极，尾盘作价以日高做收，明日可望以高档结算。〞兆丰投顾一不愿具名分析师称。
不过他也提醒，摩台指结算过后，时序将迈入7月，根据历史经验，外资通常有〞放暑假〞习惯，短线大盘能否再创新高，还有待观察外资是否有进一步汇入的动作。
亚洲股市周四震荡上扬，因美国经济成长乏力似乎进一步推迟了升息日期，从而促使投资者买进风险较高资产，不顾一切地追逐收益。本地时间13:58时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.86%。(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G