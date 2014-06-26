路透基点：Uni-Splendor五年期贷款规模扩大至6,500万美元--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Uni-Splendor正在筹措的五年期定期贷款规模从6,000万美元提高到了6,500万美元。

牵头行兼簿记行第一银行和合作金库各承贷1,650万美元。

台湾银行承贷600万美元。玉山商业银行、日盛国际商业银行、上海商业储蓄银行和台中商业银行分别承贷500万美元。华南银行与板信商业银行分别承贷450万和150万美元。

周二完成签约。

如先前报导，贷款初始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点，根据借款方的税前净利润率调整：如果税前净利润率为0%或以下，则较Libor加码180个基点；若在0.1-2%，加码170个基点；若高于2%，加码160个基点。

若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。

银行若承贷1,200万美元或以上，可获得20个基点的前端费和牵头行头衔；承贷900万-1,100万美元，将获得12个基点前端费和副牵头行头衔；承贷500万-800万美元，将获得6个基点费用。

6月6日之前做出贷款承诺的银行，可获得3个基点的优惠费率。

若动用资金额度不到80%，则有一笔15个基点的承诺费。

在18个月的宽限期后，贷款将按八期每半年不等额偿还：10%(1-4期)和15%(5-8期)。

贷款由一备用信用证担保，并由大统营实业股份有限公司、Ever Splendor Enterprise(香港)、Grand Prosper和母公司Uni-Home Tech提供保证。

贷款除了用作运营资本之外，还将为2009年12月的1.1亿美元五年期贷款进行再融资。当时这笔贷款由Uni-Home Tech和Uni-Splendor借入，利率为120个基点。(完)