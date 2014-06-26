路透基点：Uni-Splendor五年期贷款规模扩大至6,500万美元--TRLPC

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Uni-Splendor正在筹措的五年期定期贷款规模从6,000万美元提高到了6,500万美元。
牵头行兼簿记行第一银行和合作金库各承贷1,650万美元。
台湾银行承贷600万美元。玉山商业银行、日盛国际商业银行、上海商业储蓄银行和台中商业银行分别承贷500万美元。华南银行与板信商业银行分别承贷450万和150万美元。
周二完成签约。
如先前报导，贷款初始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点，根据借款方的税前净利润率调整：如果税前净利润率为0%或以下，则较Libor加码180个基点；若在0.1-2%，加码170个基点；若高于2%，加码160个基点。
若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。
银行若承贷1,200万美元或以上，可获得20个基点的前端费和牵头行头衔；承贷900万-1,100万美元，将获得12个基点前端费和副牵头行头衔；承贷500万-800万美元，将获得6个基点费用。
6月6日之前做出贷款承诺的银行，可获得3个基点的优惠费率。
若动用资金额度不到80%，则有一笔15个基点的承诺费。
在18个月的宽限期后，贷款将按八期每半年不等额偿还：10%(1-4期)和15%(5-8期)。
贷款由一备用信用证担保，并由大统营实业股份有限公司、Ever Splendor Enterprise(香港)、Grand Prosper和母公司Uni-Home Tech提供保证。
贷款除了用作运营资本之外，还将为2009年12月的1.1亿美元五年期贷款进行再融资。当时这笔贷款由Uni-Home Tech和Uni-Splendor借入，利率为120个基点。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。