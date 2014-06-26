全球航运：国际航运中心东移，全球前十大航运中心中亚太获六席

路透上海6月26日 - 随着亚洲经济日趋活跃，国际航运界重心亦随之东移。英国波罗的海交易所与中国新华社周四联合发布的新华.波罗的海国际航运中心发展指数显示，排在全球前十位的国际航运中心中，亚太地区获六席，其中香港和上海分列第三位和第七位。

新加坡名列首位，老牌航运中心英国伦敦屈居次席，荷兰鹿特丹、德国汉堡和阿联酋迪拜列第四至第六位，而日本东京、美国纽约和韩国釜山分列第八至第十位。作为欧洲古老航线上的港口城市，如伦敦、鹿特丹和汉堡，仍保持强劲的航运综合实力。

波罗的海交易所中国区首席代表李贤明表示，“随着中国、印度、印尼等国的崛起，亚太地区进出口额大幅增加，全球船舶经济向亚太倾斜。”

该国际航运中心指数是从港口条件、航运服务和综合环境三个维度，以不同权重对全球46个国际航运中心进行评价，其中包括航运经纪、船舶工程服务、船舶管理、航运保险等在内的航运服务占到一半权重，包括货物吞吐量、泊位长度等港口条件仅占20%权重。

波罗的海交易所总裁潘杰明指出，在本次评价中，港口条件只是一个基础条件，航运服务作为核心驱动力因素。

他对部分航运中心稍做点评，称虽然伦敦在航运服务等要素上仍具有强劲的优势，但其硬件条件已没有那么突出，而新加坡则体现强劲的整体实力，它是全球最繁忙的港口之一，经济环境和政府政策对航运企业有不小的吸引力。