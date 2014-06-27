版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 09:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘升破29.9至近半年高位，出口商持续抛汇

路透台北6月27日 - 台币兑美元 周五盘初一度强势升破29.900整数关卡，来到近半年高位。

汇银人士指出，国际美元持续弱势，提升市场对主要亚币等风险资产的胃纳，加上半年底出口商对台币的需求高涨，让台币延续上日升势。

目前台币盘中高位暂在29.898，前高为今年1月2日的29.770；本地时间9:18时，台币升 8.9分报29.903。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐