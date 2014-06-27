台湾汇市：台币兑美元早盘升破29.9至近半年高位，出口商持续抛汇

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透台北6月27日 - 台币兑美元 周五盘初一度强势升破29.900整数关卡，来到近半年高位。
汇银人士指出，国际美元持续弱势，提升市场对主要亚币等风险资产的胃纳，加上半年底出口商对台币的需求高涨，让台币延续上日升势。
目前台币盘中高位暂在29.898，前高为今年1月2日的29.770；本地时间9:18时，台币升 8.9分报29.903。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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