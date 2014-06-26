台湾央行：共发行4,375.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
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路透台北6月26日 - 台湾央行周四公布，共发行4,375.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,376.50亿相较，存单发行余额增减1亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,334.0
91天期 0.93 32.5
182天期 1.05 9.0
央行上日共发行3,462.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,765.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为137亿台币，超额准备为59亿台币、加计前期1%的超额准备为2,146亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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