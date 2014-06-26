《中国已公布新股发行上市日程表》--6月26日

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/10 沪 北特股份 732009 2,667 7.01 19.47 海通证券 7/15
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
6/26 深 龙大肉食 5,459 9.79 19.58 国信证券
6/26 深 雪浪环境 2,000 14.73 22.17 太平洋证券
6/26 深 飞天诚信 2,001 33.13 16.57 国信证券
-- 沪 联明股份 603006 -- 9.93 13.43 中信建投
-- 沪 依顿电子 603328 -- 15.31 23.20 招商证券
-- 沪 莎普爱思 603168 -- 21.85 14.05 华龙证券
-- 深 一心堂 002727 -- 12.20 13.45 信达证券
-- 沪 今世缘 603369 -- 16.93 12.54 国泰君安
-- 深 富邦股份 300387 -- 20.48 23.01 光大证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G