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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元获买需追捧

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* 澳元/美元跌0.04%，新西兰元/美元涨0.26%，澳元/新西兰元跌0.20%，美元/日圆跌0.10%

* 美元/韩元跌0.36%，美国10年期公债收益率2.5520%，日股日经指数上涨0.27%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.89%

* 美国原油期货上涨0.21%，至106.72美元，布兰特原油下跌0.05%，至113.94美元

* 伊拉克武装分子夺取几处小油田并袭击空军基地

* 法巴部分美元结算业务可能被禁，期限最长一年--消息 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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