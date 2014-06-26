日本债市：公债价格小幅上涨，两年期日债标售情况良好

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.080% -0.5 0.085%
五年期公债 0.170% +0.0 0.170%
10年期公债 0.565% -0.5 0.570%
20年期公债 1.420% -1.0 1.430%
30年期公债 1.690% -1.5 1.705%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.63 +0.10 145.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 白云)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。