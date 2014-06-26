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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:18 BJT

韩国股市：反弹收高，起亚汽车上扬2.6%

路透首尔6月26日 - 韩国股市周四反弹，创6月17日以来最高收盘价。

韩国综合股价指数 收高0.7%至1,995.05点，前日下跌0.6%。

起亚汽车 上扬2.6%，因市场预期其将在墨西哥开设首家工厂。 (完)
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