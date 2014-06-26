路透基点：世平兴业寻求42亿台币三年期循环贷款--TRLPC

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，世平兴业股份有限公司正寻求42亿台币(1.40亿美元)三年期循环贷款。
该贷款料包含42亿台币部分和1.40亿美元部分，两部分合计总值不得超过42亿台币。
资金将用于为2011年9月取得的35.5亿台币三年期循环贷款进行再融资，也会用于营运资本。2011年的贷款由台湾合作金库牵头，包含35.5亿台币的A部分和1.1834亿美元的B部分。
2011年贷款中，台币贷款利率为较次级市场商业本票利率加码60个基点，税后利率最低1.5%；美元部分为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过35个基点，借款人需支付超出的部分。(完) (编译 王冠中; 审校 白云)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。