路透基点：世平兴业寻求42亿台币三年期循环贷款--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，世平兴业股份有限公司正寻求42亿台币(1.40亿美元)三年期循环贷款。

该贷款料包含42亿台币部分和1.40亿美元部分，两部分合计总值不得超过42亿台币。

资金将用于为2011年9月取得的35.5亿台币三年期循环贷款进行再融资，也会用于营运资本。2011年的贷款由台湾合作金库牵头，包含35.5亿台币的A部分和1.1834亿美元的B部分。

2011年贷款中，台币贷款利率为较次级市场商业本票利率加码60个基点，税后利率最低1.5%；美元部分为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过35个基点，借款人需支付超出的部分。(完) (编译 王冠中; 审校 白云)