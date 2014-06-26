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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创七周来单日最大涨幅，因美GDP数据打压美元

路透首尔6月26日 - 韩国韩元兑美元 周四上涨，创七周来单日最大涨幅。美国国内生产总值(GDP)下修，显示经济萎缩的程度较之前预期的严重，此消息打压美元。

韩元兑美元 国内收报1,016.2，较周三国内收盘价1,021.0上扬0.5%，为5月7日上涨0.8%以来单日最大百分比涨幅。

韩国出口商为月底结算需求而买入韩元，也增添韩元力道。(完)

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