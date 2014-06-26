韩国汇市：韩元兑美元创七周来单日最大涨幅，因美GDP数据打压美元

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透首尔6月26日 - 韩国韩元兑美元 周四上涨，创七周来单日最大涨幅。美国国内生产总值(GDP)下修，显示经济萎缩的程度较之前预期的严重，此消息打压美元。
韩元兑美元 国内收报1,016.2，较周三国内收盘价1,021.0上扬0.5%，为5月7日上涨0.8%以来单日最大百分比涨幅。
韩国出口商为月底结算需求而买入韩元，也增添韩元力道。(完)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G